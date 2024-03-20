Какие компании в Литве заплатили больше всех налогов в прошлом году?

На вершине списка оказалось перерабатывающее предприятие Mažeikių nafta "Orlen Lietuva", которое в прошлом году перечислило ГНИ и "Содре" 540,4 млн евро.
Следующими в пятерке лидеров идут нефтеторговая компания ЗАО Okseta (303 млн евро), поставщик электроэнергии и природного газа ЗАО Ignitis (288 млн евро), управляющее сетью автозаправочных станций АО Circle K Lietuva (245,7 млн евро) и производитель табачной продукции ЗАО Philip Morris Baltic (236,6 млн евро).
Большинство компаний, уплативших самые большие суммы, являются производителями и продавцами подакцизных товаров.