Какие компании в Литве заплатили больше всех налогов в прошлом году?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pinigai
Pinigai
ФОТО: Shutterstock

В прошлом году 15 компаний страны перечислили на счета Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и Фонда социального страхования ("Содра") более 100 млн евро, сообщает издание Verslo žinios.

На вершине списка оказалось перерабатывающее предприятие Mažeikių nafta "Orlen Lietuva", которое в прошлом году перечислило ГНИ и "Содре" 540,4 млн евро.

Следующими в пятерке лидеров идут нефтеторговая компания ЗАО Okseta (303 млн евро), поставщик электроэнергии и природного газа ЗАО Ignitis (288 млн евро), управляющее сетью автозаправочных станций АО Circle K Lietuva (245,7 млн ​​евро) и производитель табачной продукции ЗАО Philip Morris Baltic (236,6 млн евро).

Большинство компаний, уплативших самые большие суммы, являются производителями и продавцами подакцизных товаров.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии