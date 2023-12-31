Как работают магазины в воскресенье и в понедельник

Магазины Maxima, Lidl и Rimi 31 декабря закроются в 19 ч., Norfа и Iki – в 20 ч. Кстати, в этом году 31 декабря - воскресенье, а это значит, что алкоголь в магазинах можно купить только до 15 ч.

А вот в 1 день января 2024 года работать будут не все магазины. Все магазины сетей Maximа, Lidl и Norfа будут закрыты.

С 10 до 20 ч. будут работать 27 магазинов Iki.

В Вильнюсе и Вильнюсском районе:

IKI – VILNIUS, ул. Жирмуну, 2

IKI – MINDAUGO, ул. Миндауго, 25

IKI – MADA, ул. Виршулишкю, 40

IKI – ŽALIEJI EŽERAI, ул. Виасалаукё, 1

IKI – ŠEŠKINĖ, ул. Шешкинес, 32

IKI – BALTUPIAI, ул. Дидлаукё, 80A-101

IKI – BENDORIAI, старое Укмергское шоссе, 8, Авиженяй

В Клайпеде и на взморье:

IKI – VĖTRUNGĖ, проспект Тайкос, 28

IKI – VYTURYS, ул. Лаукининку, 19-1

IKI – UNIVERSITETAS, л. Херкаус Манто, 90 – 1

IKI – PALANGA, ул. Тайкос, 68a, Паланга

Каунас и Каунасский район:

IKI – KALNIEČIAI, ул. П.Лукшё, 60 IKI – GIRSTUPIS, ул. Ково 11-осёс, 22 IKI – RINGAUDAI, ул. Маргирё, 2A, Рингаудай