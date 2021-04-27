Однако, по данным анализа, проведенного порталом Autoplius.lt, выбранная сомнительная модель налога не только не дает результата, но и имеет ярко выраженный отрицательный эффект. Такая плата стала "бобровой плотиной", мешающей естественному обновлению парка, а владельцы старых авто стали заложниками - чтобы поменять машину на более экологичную им придется дополнительно заплатить.

Анализ данных за март прошлого и этого года показал, что в средний возраст автомобилей стал на 117 дней больше (больше 3 месяцев), до этого наблюдалось пусть незначительное, но все же омолаживание автопарка. Кроме того, незначительно, но увеличились средние выбросы СО2 - на 0,1 г, до 173,1 г/км.

По словам главы портала Autoplius.lt Артураса Мизериса, несмотря на то, что такие тенденции могут удивлять, но все это можно объяснить. Это похоже на текущую реку – в подержанные сменяя по пути 3-5 владельцев. Каждый из них, продав свой автомобиль, покупает более новый. Так парк постепенно обновляется.

В 2020 году был введен налог на регистрацию, который критиковали эксперты. Прошло 9 месяцев и уже видно, что критика была обоснованной. Налогом облагается перерегистрация автомобиля, а не его использование, что тормозит "реку". Так на реке появилась "бобровая плотина", у которой скапливаются загрязняющие окружающие среду автомобили. В данной ситуации владельцы старых машин оказываются в заложниках. Чтобы сметить машину, им приходится платить "выкуп" в виде налога на регистрацию. Поскольку у этих людей нет денег на новые авто, они решают просто дальше ездить на старых.

По сравнению с прошлым годом, на 23-25% снизилось число сделок по продаже автомобилей 10-30 лет.

"Можно наблюдать причинно-следственную связь между размером налога и стоимостью автомобиля. Когда плата составляет 16% стоимости автомобиля, наблюдается сокращение сделок на 43%, когда соотношение меньше – изменение числа сделок составляет всего 5%. Видно, что это связано не с пандемией, а с введением платы за регистрацию", – сказал Мизарас.

Действующую систему намереваются менять, но не раньше 2022 года.