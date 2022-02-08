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Yukon Advanced Optics Worldwide – один из крупнейших в мире производителей приборов ночного видения. Высокотехнологичная продукция этой торговой марки пользуется большим спросом – она представлена на всех континентах, но далеко не все знают, что головной офис компании находится в Вильнюсе, а сам бренд создавался в Беларуси. Сегодня же это одно из самых успешных промышленных предприятий в Литве.
Как маленькое предприятие в Лиде стало одним из лидеров на мировом рынке приборов ночного видения?
© Yukon AOW

В прошлом году компании исполнилось 30 лет. Ее деятельность началась с производства деревянных зрительных труб – первые изделия собирались в подвале недостроенного жилого дома в Лиде. Сейчас – это глобальный игрок, создающий товары с высокой добавленной стоимостью, где работают около 1 000 человек. О том, как все начиналось, что послужило причиной для развития в Литве и куда движется бренд, мы расспросили бессменного гендиректора Yukon Александра Ольшевского.

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– В 2021 году вы стали "промышленным лидером" Литвы, обогнав десятки предприятий, по версии газеты "Verslo žinios". С 66 места вы поднялись на восьмое. Новость была ожидаемой?

– Я бы не сказал, что мы осознанно стремились к получению этого титула. Мы просто работали на результат, решали повседневные задачи, шли к поставленным целям, работали, исходя из своей стратегии.

– Для тех, кто слышит о вас впервые, дайте, пожалуйста, краткую характеристику. Каковы ваши объемы, оборот и масштабы производства, если мы говорим о компании, которая находится в Литве?

– По состоянию на конец января 2022 года предприятия Yukon расположены в семи странах: Литва, Латвия, Украина, Великобритания, Беларусь, Китай и Россия. Компания занимается оптико-электронной продукцией. Изначально мы начинали с дневной оптики, а сейчас производим тепловизионные цифровые приборы. Для понимания масштабов – сегодня объемы производства компании занимают порядка 50 процентов всего мирового гражданского рынка тепловизоров. Основной сегмент нашей деятельности – это охотничий рынок, спасательные структуры, те, кто занимаются чрезвычайными ситуациями, а также любители активных видов отдыха.

Важно проговорить, что мы четко ориентированы на гражданское применение, поскольку оптику часто связывают с военным делом, но это совсем другая отрасль. Если говорить о ключевых рынках сбыта, сейчас это Европейский союз (около 70 процентов всей продукции), США, Австралия и Новая Зеландия. Другие страны в меньшей степени.

Объем оборота за 2021 год по Литве составляет 146 млн. Евро. Большая часть готовой продукции производится в Литве, Латвии и Великобритании.

Как маленькое предприятие в Лиде стало одним из лидеров на мировом рынке приборов ночного видения?
© Asmeninins albumas

– Сегодня в Литве много говорят и спорят о том, как следует выстраивать отношения с Китаем. Бизнес – активный участник дискуссий. Я знаю, что у вашей компании есть представительства в Поднебесной, вы хорошо знакомы с этим рынком. Между тем в октябре 2021 года – еще до того, как началась шумиха вокруг Тайваня, Yukon заявлял, что китайское предприятие может быть закрыто. Вместо этого вы хотите усилить завод в Вильнюсе – инвестировать в экономику Литву около 20 млн евро. Поведайте о своих намерениях подробнее.

– У нас действительно есть предприятия в Китае. Одному из них, если не ошибаюсь, уже больше 15 лет. Что касается сотрудничества: экономика Китая развивается – развивается достаточно интенсивно. По сути, мы стали свидетелями этого роста – эти процессы происходили прямо на наших глазах. То, с чего мы начинали, не идет ни в какое сравнение с тем, что представляет собой промышленная мощь этой страны сегодня. С другой стороны, нужно понимать, что экономическая целесообразность производства на территории КНР снижается – она не такая, как была раньше, но все же промышленность развита там очень сильно, поэтому я склонен считать, что сотрудничать с Китаем – так или иначе – необходимо. О форме присутствия – можно дискутировать. Нужно ли иметь там свое предприятие или нет – вопрос спорный. Сегодня мы рассматриваем Китай, в первую очередь, как товарного партнера. Он важен для нас с точки зрения поставок компонентной базы, но если Пекин примет решение запретить экспорт в Литву, это не станет для нас чем-то критическим. Сейчас мы больше ориентируемся на европейских поставщиков.

– А где производство целесообразно? На какую страну вы делаете ставки?

– Целесообразность производства очень сильно зависит от того, насколько оно автоматизировано и высокотехнологично. 30 лет назад мы начинали с производства деревянных подзорных труб, а сейчас выпускаем сложнейшие изделия. Их добавленная стоимость формируется по иному принципу – не за счет производственных рабочих, а благодаря высокоинженерному труду. Вот что важно. Наше производство не так уж и привязано к месту и его размещению с точки зрения трудозатрат. Например, у нас есть предприятия в Литве и в Великобритании – там идет процесс изготовления продукции, хотя это далеко не самые дешевые страны. Очень активно развивается и филиал в Латвии.

– Поведайте, что послужило толчком для начала бизнеса в 1990 годах?

– Перестройка, смена экономической модели, предоставленные возможности… Люди получили право проявить себя в бизнесе, хотя, конечно, у всех получалось по-разному. В то время я работал в Лиде – начальником производственного участка на заводе «Оптик». Была потребность поднимать семью, заботиться о ней – это хорошая мотивация. Все началось с производства обычных оптических труб. Развивались шаг за шагом. В итоге из небольшого цеха превратились в глобальную компанию.

– Когда компания рванула вперед? Правильно ли я понимаю, что ключевым импульсом стало партнерство с американцами?

– Недавно мы отметили юбилей – 30 лет с момента основания. Знаете, если взглянуть на график, можно сказать, что каждый год в чем-то был для нас прорывом. Ежегодно наш прирост составлял от 15 до 30 процентов. Небольшой спад был, разве что, в 1998 году. Компания развивалась последовательно, но, как вы и упомянули, были определенные точки – зацепки, которые помогали. Одна из ключевых – начало сотрудничества с американским предприятием BAS Trading в 1995 году – на раннем этапе нашего развития. Позже мы стали партнерами с крупной компанией Bushnell в Штатах, что тоже подтолкнуло нас вперед.

„Yukon Advanced Optics Worldwide“
„Yukon Advanced Optics Worldwide“
© Įmonės nuotr.

Другая составляющая успеха – сотрудничество с крупными торговыми сетями в США и в Европе. Среди них такие бренды, как: Walmart, Lidl, Aldi… С моей же стороны главным источником движения компании всегда была ее продукция, обновление и выход на рынок тепловизионных приборов. Это произошло шесть лет назад. На тот момент она фактически не применялась для охоты, а сейчас это абсолютно нормальное явление. Во многом наши достижения обусловлены тем, что мы задаем тенденции, мы создаем тренды – предлагаем и даем потребителю то, о чем он, возможно, еще не даже не задумывался, то есть предугадываем его желания.

– Расскажите, когда и почему возникла идея открыть завод в Литве, сделав подразделение в Вильнюсе главным офисом?

– Предприятие в Вильнюсе мы открыли в 2005 году – ему уже почти 17 лет. Изначально оно было торгово-сервисной площадкой. Активное развитие производства началось в 2013-2014 годах, когда мы стали заниматься тепловизионными приборами, использовать высокотехнологичные компоненты…

Организовывать производство всегда легче там, где их создают, а основные наши поставщики и партнеры были в странах Евросоюза. В рамках европейского сообщества работать удобнее. Здесь хороший потенциал для развития.

– Сколько человек сейчас у вас в Вильнюсе?

– 236 человек. Эта цифра растет.

– Много ли людей переехало в Литву из Беларуси и других стран СНГ после того, как был открыт завод в Вильнюсе?

– Когда формируется производственное предприятие, всегда нужны специалисты, у которых есть опыт в конкретной области. Прежде всего, переезд наших сотрудников в Литву из Беларуси был связан с техническими специалистами. Не могу сказать, сколько человек переехало в целом. На первых порах, когда все только начиналось, – около 15, потом их стало больше, но наши люди могут поработать в Вильнюсе, потом уехать в Лиду, некоторых могут перенаправить или предложить работу в наших филиалах в Минске, в Киеве, в Великобритании, в Китае, а с недавнего времени еще и в Латвии.

Специалисты из Беларуси привлекались для создания научно-технической базы, организационной культуры. Так создавалось предприятие.

– Как обстоят дела с поиском специалистов в Литве? Кого не хватает?

– Мы испытываем максимальный дефицит инженеров. С другими отраслями ситуация значительно лучше. Нехватки в работниках на производственных участках нет. Технических специалистов не хватает, поэтому приходится маневрировать. Кого-то приглашаем из той же Беларуси или Украины, но в последнее время тенденции меняются – к нам на работу приходят литовские ребята, которые вернулись из-за рубежа. У них европейский опыт, хорошие знания, мы с радостью принимаем их.

– Сотрудничаете ли вы с литовскими вузами, техническими школами, чтобы те растили вам нужные кадры?

– У нас есть наработки, мы поддерживаем связь с некоторыми вузами. В частности, в прошлом году я встречался с ректором Вильнюсского университета – обсуждали варианты сотрудничества. Какого-то очень активного партнерства нет, но мы работаем в этом направлении.

Как маленькое предприятие в Лиде стало одним из лидеров на мировом рынке приборов ночного видения?
© Asmeninins albumas

– Литва в целом удобна для ведения бизнеса?

– До сих пор была удобна. Надеемся, что в будущем ничего не поменяется. Лучший ответ на этот вопрос – результаты нашей деятельности. Они красноречивее слов. Если мы развиваемся, расширяемся, растем и работаем эффективно, значит, все в порядке.

– Если посмотреть на отчеты профильных ведомств, мы увидим, что оптические приборы занимают важное место в перечне товаров литовского происхождения, идущих на экспорт. Правильно ли я понимаю, что в данном случае речь идет о тех приборах, которые создает Yukon?

– К сожалению, не интересовался этим вопросом детально. Есть и другие производители оптики, но наша продукция, безусловно, должна занимать там весомую долю.

– В чем секрет успеха вашего бренда?

– Люди. Только люди. Наши сотрудники. Все остальное не имеет такой ценности. Если есть команда, которая готова двигать и развивать компанию во всех направлениях, успех будет обеспечен. На наших предприятиях есть примеры, где представители одной семьи работают поколениями. Отцы и сыновья, матери и дочери, а бывает даже так, что приходят и внуки, и для меня как руководителя это высокая оценка. Вот что я называю устойчивым развитием.

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