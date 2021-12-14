По данным индекса цен на квартиры компании 1Partner LT, в Вильнюсе старые квартиры за 11 месяцев этого года в среднем подорожали на 19,3% (283 евро/кв. м) до 1751 евро/кв. м. В Каунасе они в среднем подорожали на 22,0% (213 евро/кв. м) до 1181 евро/кв. м, а в Клайпеде - на 17,0% (173 евро/кв. м) до 1188 евро/кв. м.

В ноябре в Вильнюсе цены в среднем выросли на 1,0% (18 евро/кв. м), в Каунасе – снизились на 0,9% (11 евро/кв. м), в Клайпеде – снизились на 0,3% (4 евро/кв. м), сообщается в пресс-релизе.

В центральной части Вильнюса, в Старом городе, Науяместисе, в Жверинасе, Ужуписе старые квартиры за 11 месяцев этого года подорожали на 24,5% (531 евро/кв. м) до 2703 евро/кв. м. За месяц цена в этой зоне выросла на 1,8% (48 евро/кв. м).

В спальных районах ближе к центру, т.е. Жирмунай, Балтупяй, части Антакальниса и Шнипишкес квартиры подорожали на 17,7% (260 евро/кв. м) до 1729 евро/кв. м. За месяц цена выросла на 1,4% (24 евро/кв. м).

В южной части города, в Науининкай и Вилкпеде, цена на жилье выросла на 9,3% (135 евро/кв. м) до 1580 евро/кв. м. За месяц она увеличилась на 0,2% (3 евро/кв. м).

В зоне спальных районов, построенных в советское время - Лаздинай, Каролинишкес, Виршулишкес, Юстинишкес, Шешкине, Фабийонишкес цены на жилье в ноябре 2021 года составляли 1369 евро/кв. м, за год они выросли на 19,1% (219 евро/кв. м). За месяццена выросла на 0,3% (4 евро/кв. м).

В Пилайте за 11 месяцев цена выросла на 20,9% (243 евро/кв. м) до 1405 евро/кв. м, за месяц - на 0,1% (2 евро/кв. м).

В северной части города - Таранде, Перкункемис, Байорай, Висоряй, Сантаришкес за 11 месяцев квартиры подорожали на 15,3% (233 евро/кв. м) до 1752 евро/кв. м, за месяц - на 0,9% (16 евро/кв. м).

В центре Каунаса, в старом городе средняя цена старой квартиры за 11 месяцев выросла на 14,2% (218 евро/кв. м) до 1750 евро/кв. м, за месяц - снизилась на 0,3% (5 евро/кв. м).

В северной части Каунаса за 11 месяцев жилье подорожало на 21,7% (204 евро/кв. м) до 1140 евро/кв. м, за месяц подешевело на 0,9% (11 евро/ кв. м).

В западной части города, охватывающей Вилиямполе, Шилайняй, за 11 месяцев средняя цена увеличилась на 27,5% (244 евро/кв. м) до 1129 евро/кв. м, за месяц - на 1,2% (13 евро/кв. м).

В центре Клайпеды, в Старом городе за 11 месяцев в среднем квартиры подорожали на 18,8% (245 евро/кв. м) до 1550 евро/кв. м, за месяц - на 0,2% (4 евро/кв. м). В южной части Клайпеды ближе к центру за 11 месяцев жилье подорожало на 14,9% (158 евро/кв. м) до 1220 евро/кв. м, за месяц цена выросла на 0,5% (6 евро/кв. м).

На юге подальше от центра цена на старые квартиры выросла на 18,7% (163 евро/кв. м) до 1036 евро/кв. м, за месяц снизилась на 0,8% (8 евро/кв. м). В северной части Клайпеды за 11 месяцев жилье подорожало на 11,8% (180 евро/кв. м) до 1711 евро/кв. м, а за месяц снизилась на 0,3% (5 евро/кв. м).

По словам директора 1Partner LT Виктора Рачковского, тенденции на рынке жилья в Литве в ноябре были достаточно закономерными.

"Вильнюс остался стабильным и последовательным направлением роста цен, а в Каунасе и Клайпеде рост ненадолго остановился. Вероятно, это временное явление после резкого роста цен. Пока обстоятельства для роста цен на рынке недвижимости остаются благоприятными, поэтому в крупных городах, по крайней мере, в ближайшее время снижения цен не прогнозируют", – сказал эксперт.