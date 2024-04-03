Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний

COVID-19 будет признан профессиональным заболеванием для лиц, работающих в сфере здравоохранения и социальной работы, профилактики заболеваний и ухода на дому. Также для работников тех отраслей, где доказан риск заражения коронавирусом.
В Минздраве подчеркивают, что пересмотр перечня профессиональных заболеваний необходим и для реализации рекомендации Европейской комиссии (ЕК) 2022 г.
По данным Минздрава, в Литве на данный момент зафиксирован 1 случай, когда Covid-19 был признан профессиональным заболеванием.
С начала пандемии общее число смертей от COVID-19 в стране достигло 9 896.
По данным Госагентства данных, по итогам вторника, число первичных новых случаев заражения на 100 тыс. жителей за 14 дней составило 12,8 случая, а общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 397 581.