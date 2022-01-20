Из-за шторма и ветра из Клайпедского порта не могут выйти 3 судна

"Скорость ветра достигает 21 метра в секунду, высота волн - 5 метров. Инцидентов не зафиксировано", - сказала BNS представитель Клайпедского порта Игне Ротаутайте-Пукене.
В четверг усиление ветра наблюдается на всей территории Литвы. Гидрометеорологическая служба прогнозирует, что на побережье его скорость может достигать 26 метров в секунду. Похожие погодные условия сохранятся и в пятницу.
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