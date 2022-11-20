Из-за роста цен в торговых центрах появляется больше воров: из магазина выносят даже масло и кофе

Р. Вайнене рассказала Delfi, что магазинные кражи в целом являются давней проблемой, но этот год характеризуется особой активностью воров.

"По имеющимся у нас данным, за первые три квартала этого года совершено в два раза больше краж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подсчитала она.

По ее словам, жители приходят в магазин воровать по разным мотивам: одни - из-за бедности в результате роста цен, другие планируют потом продать товар на вторичном рынке.

"Есть воры, которые от бедности кладут товар в карман, но вреда они наносят меньше, и поведение их при поимке совсем другое.

Самый большой бич – это "штатные" воры, которые параллельно сбывают краденое на нелегальном рынке.

Чаще всего воруют спиртные напитки, парфюмерию и электронику, в последнее время добавилось масло, кофе, лотерейные билеты, подгузники.

"Штатные" воры очень хорошо знают рынок, имеют предзаказы и знают, где будут продавать товар. По мере роста цен на товары теневой рынок становится еще привлекательнее, ведь там нет НДС, других налогов для государства. Продают дешевле, потому что не нужно платить поставщику", — сказала Р. Вайнене.

Она подсчитала, что большая часть краж исчисляется суммой примерно в 150 евро, и на это есть веская причина. По ее словам, до этой суммы применяется не уголовная, а административная ответственность.

"Что это показывает? Что воры не боятся, они знают закон и прекрасно понимают, что если их поймают, то они не получат тюремный срок, а выписанный штраф оплачивать не станут. Зная, что они останутся безнаказанными, воры с каждым днем ​​становятся только наглее, о чем свидетельствует и статистика краж.

Основная проблема правового регулирования заключается в том, что в УК не предусмотрено, что несколько систематических мелких краж являются одним уголовным преступлением", — пояснила она.

По ее словам, это означает, что даже если воры будут ходить в магазин "как на работу", но каждый раз пытаться украсть товар, сумма которого не превышает 150 евро, они все равно не будут привлечены к ответственности.

"Хотя судебная практика по делам о множественных кражах из магазинов до конца не сформирована, наблюдаются тревожные тенденции, что если вор не признается в суде, что у него был предварительный план совершения всех краж, скажем так, он просто говорит, что идея совершить каждую из краж пришла ему в голову спонтанно, уголовной ответственности ему не грозит", — заверила она.

Она пояснила, что в настоящее время розничные сети чувствуют себя в ловушке между чрезмерно мягким правовым регулированием и формирующейся судебной практикой, требующей доказать предварительный план вора, связанный с кражей.

"Мы надеемся, что проблема безнаказанности "штатных" воров будет решена путем изменения правового регулирования или изменения судебной практики, потому что в настоящее время выигрывают воры, а проигрывает все общество.

Торговцы несут убытки, государство не получает доходов в бюджет, работают службы безопасности, полиция, прокуратура, суды, но в итоге воры пользуются безнаказанностью", - сказала она.

Начальник отдела по связям с общественностью литовской полиции Рамунас Матонис подтвердил, что проблема действительно существует и количество краж растет.

По его словам, за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 1225 краж из магазинов.

"Это на 48 процентов больше, чем в прошлом году за тот же период. Расследовано 57,5 ​​процента таких краж.

Я бы не смог выделить какой-то город, потому что очевидно, что больше всего краж совершается в крупных городах, но там же больше всего людей и торговых мест", — размышлял он.

По словам Р. Матониса, больше всего воруют вещи, которые имеют ценность и которые легко вынести - спиртные напитки, парфюмерия, ИТ-оборудование.

"Мелких краж регистрируется гораздо больше", - сказал он.

Как указано в представленной статистике, за первые 10 месяцев текущего года зафиксировано чуть более 32 тысяч случаев, которые можно отнести к мелким кражам, мошенничеству, присвоению или растрате имущества.

За весь 2021 год таких случаев было более 29 тысяч.