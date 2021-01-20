Из-за ремонта будет отключена перемычка ЛЭП с Польшей

Она не будет действовать в среду и в четверг, с 9 до 19 часов. Ремонтные работы проводятся поле того, как в субботу произошло отключение одной из двух линий, составляющих перемычку - линии Алитус-Элк в 400 киловатт.

Отключение произошло в субботу, а вечером ее работа была восстановлена. По словам оператора, причины неисправности будут выяснены после проведения исследования.