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По причине проводимых ремонтных работ временно отключается перемычка линий электропередачи (ЛЭП) между Литвой и Польшей LitPol Link, сообщил оператор литовской системы электропередачи Litgrid.
Из-за ремонта будет отключена перемычка ЛЭП с Польшей
© DELFI / Andrius Ufartas

Она не будет действовать в среду и в четверг, с 9 до 19 часов. Ремонтные работы проводятся поле того, как в субботу произошло отключение одной из двух линий, составляющих перемычку - линии Алитус-Элк в 400 киловатт.

Отключение произошло в субботу, а вечером ее работа была восстановлена. По словам оператора, причины неисправности будут выяснены после проведения исследования.

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