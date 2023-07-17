Из-за повышения дорожного сбора в Литве пассажирские билеты могут подорожать на четверть

Влияние не только на транспорт

"У перевозчиков не так много резервов, чтобы компенсировать повышение дорожного сбора со своей стороны. Поэтому, чтобы компенсировать, им придется поднять цены на билеты. Так, например, если сейчас проезд из Вильнюса в Каунас стоит 9 евро, то вскоре эта цена может составить 12 евро и более. В междугороднем транспорте более новые автомобили возрастом до 5 лет пока составляют лишь около пятой части всех перевозок. А средний возраст автобусов около 10-15 лет. Особенно тяжело будет региональным перевозчикам, которые и без того борются за выживание. Реформы и ухудшения ситуации в транспортном бизнесе уже заставили ряд перевозчиков вообще уйти с рынка", — говорит Р. Мартинавичюс. Однако, по словам вице-президента ассоциации Linava, ситуация могла быть иной, если бы в первую очередь были предусмотрены меры поддержки перевозчиков.