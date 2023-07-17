Из-за повышения дорожного сбора в Литве пассажирские билеты могут подорожать на четверть

По мнению перевозчиков, изменение платы за пользование дорогами является поспешным и несвоевременным. Поэтому Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков «Linava» обратилась в правительство, комитеты Сейма и министерства транспорта, финансов, экономики и инноваций. Они просят ознакомиться с изменениями еще раз и тщательно взвесить возможные последствия для бизнеса и жителей страны.
Влияние не только на транспорт
Вице-президент ассоциации Linava и председатель совета по пассажирскому транспорту Римантас Мартинавичюс отметил, что повышение платы за пользование дорогами неизбежно коснется пассажиров, путешествующих автобусами. По его словам, повышение дорожного сбора может вынудить некоторых пассажирских перевозчиков поднять стоимость пассажирских билетов, которая может составить четверть и более от действующей цены.
"У перевозчиков не так много резервов, чтобы компенсировать повышение дорожного сбора со своей стороны. Поэтому, чтобы компенсировать, им придется поднять цены на билеты. Так, например, если сейчас проезд из Вильнюса в Каунас стоит 9 евро, то вскоре эта цена может составить 12 евро и более. В междугороднем транспорте более новые автомобили возрастом до 5 лет пока составляют лишь около пятой части всех перевозок. А средний возраст автобусов около 10-15 лет. Особенно тяжело будет региональным перевозчикам, которые и без того борются за выживание. Реформы и ухудшения ситуации в транспортном бизнесе уже заставили ряд перевозчиков вообще уйти с рынка", — говорит Р. Мартинавичюс. Однако, по словам вице-президента ассоциации Linava, ситуация могла быть иной, если бы в первую очередь были предусмотрены меры поддержки перевозчиков.
"Нужно начинать по другому. Возможно, сначала следует предусмотреть какую-то поддержку, например, со стороны Европейского союза (ЕС), чтобы с ее помощью транспорту легче было идти по пути зеленого курса. В таком случае все было бы гораздо уравновешеннее. Перевозчики получат поддержку, и им будет проще внедрять изменения. Например, инвестировать в новый транспорт, который не загрязняет окружающую среду, соответствует последним экологическим стандартам и приспособлен для людей с ограниченными возможностями", — делится своими наблюдениями Р. Мартинавичюс.
Несвоевременное решение заставит прибегнуть к срочным мерам - цены могут вырасти
По мнению генерального секретаря ассоциации Linava Зенона Буйвидаса, решение повысить дорожный сбор, когда мало что было сделано с точки зрения инфраструктуры на дорогах страны, несправедливо. По его словам, увеличенный дорожный сбор не стал бы большой проблемой для перевозчиков, если бы было четко видно, за что платят. "Литва должна в первую очередь создать более адекватную дорожную инфраструктуру, отвечающую западным стандартам, чтобы водители грузовиков имели возможность принимать душ, свободно пользоваться общественными туалетами и отдыхать в подходящих условиях, как в Западной Европе и как это предусмотрено в пакете правил мобильности. И только потом повышать налоги. Ведь когда перевозчики увидят прогресс в развитии инфраструктуры, они не сочтут повышение налога нелогичным шагом", — убежден З. Буйвидас.
Генеральный секретарь ассоциации «Linava» указывает, что только повышение минимальной месячной заработной платы, учитывая, что компании-перевозчики умножают ее на коэффициент 1,65, значительно увеличит расходы перевозчиков в следующем году. А когда скапливается еще больше затрат, перевозчики будут вынуждены принимать срочные решения, как компенсировать растущие расходы. В связи с этим цены на услуги могут вырасти.
"Многие литовские транспортные компании, осуществляющие международные перевозки, имеют автомобили с выбросами Евро-6. Однако во внутренних перевозках преобладают автомобили с выбросами Евро 0-3. Максимальный годовой тариф для таких автомобилей может быть в четыре раза выше, чем сейчас, поэтому перевозчики обязательно будут искать способы компенсировать это увеличение. Можно только представить, как в результате вырастут ставки грузовых перевозок. И хуже всего, что жителям, возможно, придется платить больше за определенные товары и услуги", — говорит З. Буйвидас.
Подсчитано, что в настоящее время в дорожной сети Литвы налогом облагаются 19 магистральных дорог общей протяженностью около 1700 км. В течение года более 500 тыс. грузовых транспортных средств пересекают Литву транзитом, доставляют и/или вывозят грузы.