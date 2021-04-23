С полудня пятницы до утра 1 мая природный газ с терминала не будет поставляться в трубопровод, сообщил оператор терминала - компания Klaipedos nafta.
На один день со своего обычно места будет сдвинуто и судно-хранилище терминала Independence. Оно 29 апреля будет пришвартовано у причала компании Klaipedos Smelte.
Предыдущая остановка работы терминала СПГ имела место год назад, Когда в Клайпедском порту чистили наносы в акватории. Тогда Independence также швартовалось в другом месте.
Терминал СПГ в Клайпеде действует с начала 2015 года.
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