Из-за новых акций протеста польских фермеров, Linava советует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты

Особенно это актуально для грузовых и пассажирских перевозчиков, следующих по международным маршрутам на Запад, для которых поездки могут стать в два раза дольше. Поэтому рекомендуется внимательно следить за информацией, использовать умные технологии, указывающие и предупреждающие о возможных дорожных препятствиях, пробках, а также по возможности выбирать альтернативные маршруты.
По словам генерального секретаря ассоциации Linava Витаутаса Миленаса, по информации Польской ассоциации перевозчиков (ZMPD), протесты должны начаться 20 марта 2024 года и могут продлиться до конца этого месяца или дольше.
"Коллеги из Польши сообщили, что фермеры планируют заблокировать основные пути сообщения по всей стране, города, автострады, автомагистрали и государственные границы с соседними странами.
Дороги могут быть непроходимыми, поэтому ассоциация Linava рекомендует планировать маршруты с учетом этих помех, внимательно следовать рекомендациям навигаций, ориентироваться на дорожные знаки и оставлять дополнительное время для доставки грузов, информируя партнеров за рубежом", - указывает В. Миленас в сообщении.
По его словам, ассоциация Linava в настоящее время внимательно следит за информацией и готова незамедлительно сообщать о ней в случае важных обновлений.
Во вторник литовская полиция сообщила, что в Польше, примерно в 8 км от границы с Литвой, со среды запланирована акция польских фермеров, в ходе которой может быть нарушено движение на трассе А5.