Из-за новых акций протеста польских фермеров, Linava советует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Поскольку польские фермеры планируют новую волну массовых протестов, литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava обращается к транспортно-логистическим компаниям страны, предупреждая, что протесты могут продлиться до конца марта, что приведет к увеличению заблокированных дорог.

Особенно это актуально для грузовых и пассажирских перевозчиков, следующих по международным маршрутам на Запад, для которых поездки могут стать в два раза дольше. Поэтому рекомендуется внимательно следить за информацией, использовать умные технологии, указывающие и предупреждающие о возможных дорожных препятствиях, пробках, а также по возможности выбирать альтернативные маршруты.

По словам генерального секретаря ассоциации Linava Витаутаса Миленаса, по информации Польской ассоциации перевозчиков (ZMPD), протесты должны начаться 20 марта 2024 года и могут продлиться до конца этого месяца или дольше.

"Коллеги из Польши сообщили, что фермеры планируют заблокировать основные пути сообщения по всей стране, города, автострады, автомагистрали и государственные границы с соседними странами.

Дороги могут быть непроходимыми, поэтому ассоциация Linava рекомендует планировать маршруты с учетом этих помех, внимательно следовать рекомендациям навигаций, ориентироваться на дорожные знаки и оставлять дополнительное время для доставки грузов, информируя партнеров за рубежом", - указывает В. Миленас в сообщении.

По его словам, ассоциация Linava в настоящее время внимательно следит за информацией и готова незамедлительно сообщать о ней в случае важных обновлений.

Во вторник литовская полиция сообщила, что в Польше, примерно в 8 км от границы с Литвой, со среды запланирована акция польских фермеров, в ходе которой может быть нарушено движение на трассе А5.

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