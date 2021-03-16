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Президент Гитанас Науседа планирует предложить на пост председателя совета директоров Банка Литвы (Центробанка) кандидатуру члена совета директоров Гедиминаса Шимкуса или своего советника Симонаса Крепшту.
Gediminas Šimkus
Gediminas Šimkus
© Asmeninio albumo nuotr.

О таких намерениях администрация президента проинформировала некоторых членов Сейма, сообщили во вторник BNS три информированных источника.

Представители президента и сам Г. Шимкус отказались комментировать кандидатуру.

По Конституции президент представляет на утверждение Сейму кандидатуру председателя совета директоров Банка Литвы (Центробанка).

Срок полномочий теперешнего главы центрального банка Витаса Василяускаса завершается 7 апреля.

Г. Шимкус начал работать в Банке Литвы в 2002 году и за 18 лет работы подни

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