Источники Delfi: Лубене продает акции Achemos grupė

По данным одного из источников Delfi, контрольный пакет акций Achemos grupė покупает венгерская энергетическая компания MET Group. Ее главный офис находится в Швейцарии.

По данным источника, покупателя больше интересует не бизнес, связанный с производством удобрений, а клайпедская стивидорная компания Klasco. Сообщается также, что стоимость акций ниже, чем могла бы быть стоимость подобной сделки.

Другой источник Delfi, не связанный с первым, также подтвердил факт продажи акций, сейчас у мелких акционеров просят разрешение на продажу контрольного пакета.

Заместитель председателя правления компании Лиды Лубене Гинтарас Балчюнас сказал, что эту информацию комментировать не будет.

"Я не уполномочен что-либо комментировать", – сказал он.