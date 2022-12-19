По данным опроса, свое потребление электроэнергии в Литве отслеживают 76 проц. потребителей, 57 проц. – делают это каждый месяц. В прошлом году за потреблением электроэнергии следили 55 проц. жителей.
Каждый месяц потребление электроэнергии чаще всего отслеживают жители в возрасте 55-64 лет (66 проц.) и проживающие в сельской местности (68 проц.). В связи с ростом цен это чаще стали делать женщины (22 проц.).
"Один из самых эффективных способов экономии электроэнергии для домохозяйств – это анализ потребления электроэнергии и изменение привычек. То, что в результате сложившейся ситуации в этом году жители стали более активно интересоваться способами экономии, можно только приветствовать. Отслеживание энергопотребления важно не только для снижения затрат, но и для снижения воздействия на окружающую среду.
Последовательно анализируя потребление энергии, легче определить возможности для повышения эффективности использования энергии домохозяйствами, снижения счетов за электроэнергию и размера импорта энергии", сказала глава Программы энергетической эффективности компании Ignitis grupė Аста Вайтулявиче.
Самый распространенный способ экономии – уменьшение освещения
Исследование показало, что в целях экономии электроэнергии большинство литовцев за последний месяц изменили свои привычки и чаще всего предпочитали ограничивать домашнее освещение (39 проц.), не оставлять устройства в режиме ожидания и отключать их от сети (29 проц.). Они также стали интересоваться бытовой техникой, потребляющей больше всего энергии в доме (25 проц.), и ограничивать использование такой бытовой техники, такой как стиральные или посудомоечные машины (25 проц.).
Почти пятая часть жителей стала более внимательно следить и сопоставлять счета, а чуть менее десятой части потребителей ограничивали кондиционирование и отопление, меняли лампочки на более энергосберегающие, меньше смотрели телевизор, слушали радио или пользовались компьютером.
"Даже незначительное изменение своих привычек может значительно снизить затраты на электроэнергию, а указанные жителями меры действительно эффективны. Особое внимание следует уделять работе мощных электроприборов и стараться использовать их максимально эффективно – например, использовать бытовую технику высокого класса энергопотребления (A-G) и программы "эко", установленные в бытовой технике", - советует А. Вайтулевиче.
Опрос жителей Литвы по инициативе Ignitis в октябре этого года провел Институт маркетинговых и коммуникационных наук KOG. В опросе участие приняло более тысячи жителей Литвы в возрасте 18-64 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты предлагают Литве увеличить пенсионный возраст: в будущем может не хватить денег на выплаты
Литва погрязает в демографическую яму – в будущем...
Эфир Delfi c российскими журналистами в Литве: "Тебя разрывает на кусочки от ужаса, что твоя страна — агрессор"
"Каждый раз, когда у тебя спрашивают, откуда ты, внутри...
Скандал: известный литовский тенор Вишняускас выступил в Беларуси комментарий министра культуры
Известный литовский оперный солист Вайдас...
Приятные перемены в Паланге: интересная деятельность ждет даже в ненастную погоду
Паланга , привлекающая жителей Литвы и приезжих из-за...
Центробанк Литвы: рост цен намного больше, но в конечном итоге он теряет обороты рост инфляции замедляется
В 2022 г. валовой внутренний продукт Литвы вырастет на 2,5...