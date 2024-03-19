Intersurgical инвестирует 10 млн евро в строительство нового производственного корпус в Пабраде

Как указывает компания, первый этап проекта развития уже начался – к декабрю этого года рядом с фабрикой площадью 80 тыс. кв. м в Пабраде планируется построить производственное здание площадью 2,5 тыс. кв. м, где будут установлены полностью автоматизированные производственные линии.

Всего на этом этапе будет инвестировано 10 млн евро, и еще 18 млн евро в последующие этапы в течение следующих 3-4 лет.

Развитие производства осуществляется с целью не только расширения возможностей производства продукции, но и закрепления на внешних рынках. В настоящее время продукция, произведенная в Литве, поставляется в США, Германию, Великобританию, Францию, Японию, Австралию и другие страны.