Инфляция в Литве в апреле - 0,9%

Годовая инфляция (в апреле, по сравнению с апрелем 2020 года) составила 2,5%, а среднегодовая – 0,89% (в марте – соответственно 1,6% и 0,8%).
Месячные изменения цен в наиболее значительной степени были обусловлены повышением цен на одежду, обувь, овощи, цен на товары домашнего обихода краткосрочного использования, средства личной гигиены, а также снижением цен на горючее и масла, алкогольные напитки, фармацевтические товары, хлеб и зерновые продукты.
За месяц цены на потребительские товары выросли на 1%, на услуги – на 0,7%, а за год - соответственно на 1,7% и на 4,2%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей, подписывают петицию (1)
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации...
Коронавирус в Литве: 786 новых случаев, скончались 10 человек (14)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 786 новых случаев...
В школы смогут вернуться ученики 5–11 классов (3)
С понедельника в Литве разрешено вернуться в школы...
Клиенты Regitrа не знают, что делать: неделями не могут зарегистрировать автомобили (20)
С начала мая 2021 года в Литве ввели новшество - каждый...
Новости теплого сезона: дешевого шашлыка в этом году не будет (4)
Начало сезона барбекю и шашлыков торговые центры...