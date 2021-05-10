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В Литве в апреле по сравнению с мартом наблюдалась месячная инфляция в 0,9%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги росли в стране четвертый месяц подряд.
Инфляция в Литве в апреле - 0,9%
© Shutterstock

Годовая инфляция (в апреле, по сравнению с апрелем 2020 года) составила 2,5%, а среднегодовая – 0,89% (в марте – соответственно 1,6% и 0,8%).

Месячные изменения цен в наиболее значительной степени были обусловлены повышением цен на одежду, обувь, овощи, цен на товары домашнего обихода краткосрочного использования, средства личной гигиены, а также снижением цен на горючее и масла, алкогольные напитки, фармацевтические товары, хлеб и зерновые продукты.

За месяц цены на потребительские товары выросли на 1%, на услуги – на 0,7%, а за год - соответственно на 1,7% и на 4,2%.

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