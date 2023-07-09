Инфляция в Литве расти перестала, но цены на продукты питания не снижаются

За два года цены на продукты и напитки в Литве выросли на 47%, в среднем в Европе – на 26,5%. В 2011 г. уровень цен на продукты в Литве составлял 88% среднего в Европе.
Сейчас некоторые цены превышают средние в ЕС. Например, молочные продукты в Литве на 1/5 дороже, чем в Скандинавских странах - Швеции и Финляндии. Новейшие данные по инфляции могли бы быть положительной новостью, показывающей, что жители могут вздохнуть свободнее – май и июнь были первые месяцы, когда уровень цен немного снизился, т.е. фиксировалась дефляция.
Однако эксперты не обещают явного снижения цен на продукты питания.
"В июне были некоторые признаки снижения цен на продукты, по сравнению с маем. Но, я думаю, причина этому чисто техническая, поскольку одна сеть в мае значительно повысила цены, а в июне снизила их. Отсюда и этот эффект некоторого снижения", – сказал Delfi глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас.
По его словам, в июне символически снизились цены на молочные товары, однако подорожало мясо.
Глава сети Norfа Дайнюс Дундулис заметил, что цены на продукты сейчас находятся на стадии "колебания", но он отметил, что надеяться на значительное снижение сейчас нереально.
"Цены на молочные товары, скорее всего останутся такими, какие есть, поскольку сырье немного подорожало. Я предполагаю, что может подешеветь норвежская рыба. Должны понемногу подешеветь и хлебобулочные изделия", – сказал он.
Правда, Дундулис подчеркнул, что в последние 1,5 года в два раза подорожало мясо, поэтому цены на мясные изделия будут расти: "Пока полного повышения цен на мясо мы не видим, лишь частичное".
Он также акцентировал, что, по данным биржи Nord Pool за электричество литовцы и латыши в июне платили больше всех в Европе, а НДС на продукты у нас самый высокий в ЕС. Это влияет и на цены на продукты.
На вопрос, почему в Литве цены росли быстрее, чем во всем ЕС, Визицкас назвал несколько причин.
"Одна - банки сказали, что во время пандемии люди накопили много денег, другим двигателем было начало войны. В крупных странах ЕС рост цен был более умеренным и из-за большей конкуренции среди торговцев", – заметил он.
Дундулис утверждает, что раньше цены на продукты в Литве были "зажаты", но пружина раскрылась из-за вброса на рынок денег после пандемии. Кроме того, раньше у Литвы было преимущество из-за низких цен на энергоресурсы и некоторых аспектов налогового окружения. Но сейчас эти преимущества утрачены.
"Мы все покупаем на том же свободном рынке. Так как мясо, купленное в Бельгии или Дании в Литве может быть дешевле, чем там? И плюс еще при более высоком НДС?", – вопрошал владелец Norfа.
Экономист Жигимантас Маурицас недавно сказал, что не все цены на продукты в Литве можно объяснить рациональной экономической логикой. Например, в этом году снизились закупочные цены на молоко, в результате в Германии цены на молочку снизились на 29%, а в Литве всего на 6%.
Визицкас сказал, что в Литве больше товаров стоит дороже, чем казалось бы должно было стоить.
"Например, трудно объяснить цены на хлеб. Но если посмотреть на цепочку цен, то все становится ясно. Фермеры получают меньше зерна, мельницы поделили деньги, пекари тоже, а больше всего получают торговцы – в два раза больше, чем год назад. Если раньше они на килограмме хлеба зарабатывали 0,7, то сейчас 1,4 евро", – заметил он.
По словам Визицкаса, цены не снижаются и потому, что звенья производства и торговли довольны заработком, да и государство получает больше НДС.
Дундулис признал, что в прошлом году доходы и прибыль Norfа выросли, но он отметил, что маржа прибыли снизились с 2,5% до 2,3%.