Инфляция в Литве расти перестала, но цены на продукты питания не снижаются

Глава сети Norfа Дайнюс Дундулис заметил, что цены на продукты сейчас находятся на стадии "колебания", но он отметил, что надеяться на значительное снижение сейчас нереально.

По его словам, в июне символически снизились цены на молочные товары, однако подорожало мясо.

"В июне были некоторые признаки снижения цен на продукты, по сравнению с маем. Но, я думаю, причина этому чисто техническая, поскольку одна сеть в мае значительно повысила цены, а в июне снизила их. Отсюда и этот эффект некоторого снижения", – сказал Delfi глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас.

Сейчас некоторые цены превышают средние в ЕС . Например, молочные продукты в Литве на 1/5 дороже, чем в Скандинавских странах - Швеции и Финляндии . Новейшие данные по инфляции могли бы быть положительной новостью, показывающей, что жители могут вздохнуть свободнее – май и июнь были первые месяцы, когда уровень цен немного снизился, т.е. фиксировалась дефляция.

За два года цены на продукты и напитки в Литве выросли на 47%, в среднем в Европе – на 26,5%. В 2011 г. уровень цен на продукты в Литве составлял 88% среднего в Европе.

"Цены на молочные товары, скорее всего останутся такими, какие есть, поскольку сырье немного подорожало. Я предполагаю, что может подешеветь норвежская рыба. Должны понемногу подешеветь и хлебобулочные изделия", – сказал он.

Правда, Дундулис подчеркнул, что в последние 1,5 года в два раза подорожало мясо, поэтому цены на мясные изделия будут расти: "Пока полного повышения цен на мясо мы не видим, лишь частичное".

Он также акцентировал, что, по данным биржи Nord Pool за электричество литовцы и латыши в июне платили больше всех в Европе, а НДС на продукты у нас самый высокий в ЕС. Это влияет и на цены на продукты.

На вопрос, почему в Литве цены росли быстрее, чем во всем ЕС, Визицкас назвал несколько причин.

"Одна - банки сказали, что во время пандемии люди накопили много денег, другим двигателем было начало войны. В крупных странах ЕС рост цен был более умеренным и из-за большей конкуренции среди торговцев", – заметил он.