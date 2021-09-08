aA
Житель Литвы со средними доходами может купить в лизинг электромобиль 2018 года выпуска, между тем семьям по карману и новые электромобили.
Индекс: на средние доходы можно взять в лизинг электромобиль 2018 года
© Gamintojo archyvas

Аналитиками банка SEB рассчитали индекс доступности электромобилей в Литве. Исследование показало, что житель страны со средней зарплатой, у которого нет других финансовых обязательств, может приобрести автомобиль стоимостью 14 500 евро, что на 1 400 евро больше, чем в прошлом году.

Между тем стоимость доступного в лизинг автомобиля для семьи из двух человек возросла на 2 800. евро до 29 000 евро, сообщает банк SEB.

Статьи по теме:
Литовские потребители интересуются электромобилями: в ближайшие 10 лет их планирует покупать каждый второй  (22)
Электромобили и электросамолеты. Европа первой в мире набросала план борьбы с изменением климата  (6)

"Стремительный рост доходов преимущественно и обусловил повышение стоимости доступного автомобиля за год", – сказал для пресс-релиза экономист SEB Тадас Повилаускас.

Статистика SEB показывает, что в первом полугодии число клиентов, которые приобрели электромобили в лизинг, увеличилось в 5,6 раза, две из трех профинансированных банком машин были новые.

По мнению экспертов, интерес к электромобилям обусловлен улучшением экономической ситуации, стремлением Евросоюза и Литвы к уменьшению эмиссии CO2, ростом предложения, усовершенствованием технологии и расширением инфраструктуры.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Автомобили Tesla будут продаваться за биткоины (3)

Глава компании Tesla Илон Маск впервые сообщил о...

В Литве подготовлен план по популяризации электромобилей (21)

В Литве внедряют разного рода способы популяризации...

TOP новостей

Вильнюсское самоуправление разрешило проведение митинга на Кафедральной площади (32)

Вильнюсский муниципалитет разрешил проведение митинга...

В Литве пересматривают налоги на недвижимость и землю (48)

Лесная земля и место долгосрочного строительства могут...

За несколько дней до 13 сентября в салонах красоты вырос поток клиентов (1)

До 13 сентября осталось всего несколько дней, а в салонах...

Женщина пришла в магазин IKI без маски и набросилась на охранника (10)

7 сентября вечером в Каунасе , в магазин Iki на проспекте...

За сутки до митинга Союза семей пройдет акция протеста либеральной молодежи (16)

Литовская либеральная молодежь призывает выразить...