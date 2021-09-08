Индекс: на средние доходы можно взять в лизинг электромобиль 2018 года

Аналитиками банка SEB рассчитали индекс доступности электромобилей в Литве. Исследование показало, что житель страны со средней зарплатой, у которого нет других финансовых обязательств, может приобрести автомобиль стоимостью 14 500 евро, что на 1 400 евро больше, чем в прошлом году.
Между тем стоимость доступного в лизинг автомобиля для семьи из двух человек возросла на 2 800. евро до 29 000 евро, сообщает банк SEB.
"Стремительный рост доходов преимущественно и обусловил повышение стоимости доступного автомобиля за год", – сказал для пресс-релиза экономист SEB Тадас Повилаускас.
Статистика SEB показывает, что в первом полугодии число клиентов, которые приобрели электромобили в лизинг, увеличилось в 5,6 раза, две из трех профинансированных банком машин были новые.
По мнению экспертов, интерес к электромобилям обусловлен улучшением экономической ситуации, стремлением Евросоюза и Литвы к уменьшению эмиссии CO2, ростом предложения, усовершенствованием технологии и расширением инфраструктуры.
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