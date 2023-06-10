Индекс холодного борща в Паланге: бывает и 7 евро за порцию

Приготовить холодный борщ несложно – основными ингредиентами этого супа являются кефир или кислое молоко, маринованная или вареная нарезанная свекла, огурцы, редис, укроп, петрушка, перья зеленого лука и вареное яйцо. Обычно этот суп едят с отварным или жареным картофелем. Торговцы ежегодно отмечают, что когда в Литву приходит жара, продажи маринованной свеклы и кисломолочных продуктов увеличиваются на 25-30 процентов.

Отдыхающие на море тоже обычно выбирают на обед не жирные щи, а освежающий холодный борщ. Заведения общественного питания ориентируются на спрос. Слухи о том, что в некоторых местах в Паланге холодник стоит 8 евро, немного преувеличены. Правда, есть одно место, где цена этого супа достигает 7 евро. Однако можно заказать порцию поменьше, которая будет стоить 5 евро.

Delfi составил рейтинг цен холодного борща (самые дорогие – сверху):

Музыкальный клуб „Vandenis“ – 7 еврою

Ресторан „1925“ на ул. Басанавичюса – 6 евро.

„Molinis ąsotis“ – 6 евро.

Семейный ресторан „M“ – 6 евро.

PJazz“ – 6 евро.

„Senoji Hansa“ – 6 евро.

„Vila Gražina“ – 5,8 евро.

Украинские блюда – 5,7 евро. Суп назван „Šalta vasaros sriuba“ (Летний холодный суп).

„Sporto lizdas“ – 5,6 евро.

„Floros simfonija“ (как в Швянтои, так и в Паланге) – 5,5 евро.

„Šilelis“ (Palanga ул. Витауто) – 5,5 euro.

Вилла „Jūros akis“ – 5 евро.

Кафе „Rūta“ – 5 евро.

„Močiučių restoranas“ – 4,9 евро.

Пиццерия „Festa Italiana“ – 4,79 евро.

Столовая на рынке – 4,5 евро.

Кафе „Sutema“ – 4,5 евро.

„Čili Pizza“ – 4,49 евро (с картой скидок).

„Armėniška virtuvė“ – 4 евро.

„Volungė“ – 4 евро.

Бистро самообслуживания напротив почты, ул. Витато. – 4 евро.

„Macaroni“ (ул. Senojo turgaus/Старорыночная) – 3,8 евро.

Кафе самообслуживания „Aušra“ (Швянтои) – 3,5 евро.