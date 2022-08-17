Ignitis grupe получит в двух банках кредиты на сумму 224 млн евро

Правление группы во вторник одобрило намерение заключить договор кредитования на сумму 150 млн евро с банком SEB, а также договор о кредитной линии на сумму 74 млн евро с литовским филиалом финского OP Corporate Bank, сообщила группа через биржу Nasdaq.

Кредиты предназначены для пополнения оборотного капитала группы в связи с повышением цен на энергоносители. Оба договора заключены на два года.

Как сообщается, из кредитных линий на сумму 224 млн евро дочерняя компания группы Ignitis раньше срока вернет банку SEB заем на сумму 104 млн евро, предоставленный в октябре 2021 года. Кредит будет погашен в ближайшее время.

Указано, что по договору с SEB лимит кредита может быть увеличен на 45 млн евро, а по договору с OP – на 22,2 млн евро.