В сообщении Ignitis grupe сообщается, что заключенный путем конкурсной закупки договор с Elektromontuotojas расторгнут по обоюдному согласию. Группа утверждает, что помимо связей с БелАЭС, в цепи поставок также могли оказаться другие предприятия из России.
"Взвесив вероятную угрозу для национальной безопасности и то, что у поставщика не было возможности без изменения важных условий заключенного путем конкурсной закупки договора поставить оборудование других производителей, найдено устраивающее обе стороны решение - договор расторгнут по взаимному соглашению", - говорится в пресс-релизе Ignitis grupe.
Компания Elektromontuotojas должна была выполнить работы подряда по линиям электрокабелей, контрольных кабелей, трансформаторной подстанции и мелиорационной системы.
После расторжения договора с Elektromontuotojas VVP investment объявит новую закупку. По мнению компании, это не должно сказаться на сроках реализации проекта Мажейкского парка ветрогенераторов.
Парк мощностью 63 мегаватта в Мажейкяй, в который планируется инвестировать более 80 млн евро, строит и осуществляет надзор немецкое предприятие Nordex Lithuania. До конца 2022 года в нем планируется построить 14 ветроустановок.
Ignitis grupe в конце 2018 года купила за 1,962 млн евро развивающее в Мажейкском районе проект парка ветрогенераторов предприятие VVP Investment.
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