Ignitis больше не будет покупать газ у "Газпрома"

"Мы платежей "Газпрому" не планируем, поэтому для нас неактуально, но попкорном закупимся", - сказал BNS менеджер по связям с общественностью Ignitis grupe Артурас Кетлерюс.

По его словам, Ignitis с начала этого года не покупал газпромовский газ для потребностей Литвы, однако газ покупался для латвийских и эстонских клиентов и хранился в Инчукалнском газохранилище в Латвии.

Как сказал Кетлерюс, купленный в прошлом году у "Газпрома" объем газа составил менее трети всего газового портфеля Ignitis.

Газпромовский газ в Литве, по всей вероятности, покупает крупнейший потребитель газа - йонавский завод азотных удобрений Achema и, возможно, более мелкие клиенты. Получить комментарии предприятия BNS в среду не удалось.

Премьер Ингрида Шимоните недавно сказала, что Литва могла бы выжить без поставок газпромовского газа, однако, по ее словам, его закупки осуществляются "из-за определенных технических моментов".

Между тем оператор газопередающей системы Amber Grid получает от "Газпрома" плату за транзит газа в Калининградскую область.

Менеджер Amber Grid по коммуникации Лаура Шебейкене сказала BNS, что последний платеж от "Газпрома" в марте был получен в евро, как и предусмотрено в договоре. Ближайший платеж запланирован на апрель.

Договор Amber Grid с "Газпромом" действует до конца 2025 года, по нему газ транспортируется по формуле "транспортируй или плати" (ship or pay).

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что Россия теперь будет принимать платежи за газ, поставляемый в "недружественные страны", в число которых включены и все страны ЕС, только в рублях, после того, как Москва столкнулась с беспрецедентной волной санкций из-за вторжения в Украину.