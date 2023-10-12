Игналинская атомная электростанция получила наивысшую оценку А+ по индексу положительного управления

В своей стратегии деятельности ИАЭС ставит перед собой задачу последовательного совершенствования системы управления. Цель состоит в том, чтобы в 2021 году и последующих годах иметь оценку не меньше А, а с 2024 года достичь и поддерживать наивысший балл – А+.
Уже в прошлом году были приняты меры по улучшению, которые позволили объединить усилия и достичь поставленной цели на год раньше, указывается в сообщении ИАЭС.
"Прежде всего, я хотел бы поздравить всех сотрудников предприятия, которые своей последовательной работой внесли вклад в совершенствование управления. Я также должен поблагодарить за профессиональную работу правление и собственника - Министерство энергетики ЛР – за своевременно принятые правильные решения. А теперь нам остается дождаться подробного отчета об эффективном управлении и посмотреть, где мы можем сделать больше для сохранения рейтинга А+. Следующий год будет полон вызовов, таких как преобразование из государственного предприятия в открытое акционерное общество, избрание новых членов правления, внедрение требований по гармоничному развитию и раскрытию нефинансовой информации. Мы находимся на правильном пути и должны доказать своими действиями, что мы достойны быть в клубе лучших управляемых государством предприятий", - сказал по окончании мероприятия генеральный директор ИАЭС Линас Баужис.
"Во-первых, очень приятно, что мы получили оценку А+ в двух категориях – стратегическое планирование и коллегиальные органы. Я думаю, это многое говорит о зрелости всей организации. Во-вторых, Центр по координированию управления уделяет большое внимание развитию гармоничной деятельности на государственных предприятиях, что стимулирует все организации к достижению более высокого уровня. Составители индекса отметили, что в области гармоничного развития все еще наблюдается недостаточный прогресс, поэтому в ближайшие годы мы будем уделять этому направлению большое внимание", - сказал руководитель гармоничного развития ИАЭС Донатас Юодпусис.
Как указывается в сообщении ИАЭС, Центр по координированию управления в целях обеспечения эффективного управления государственными предприятиями и содействия внедрению практики положительного управления ежегодно оценивает и докладывает о выполнении рекомендаций Организации европейского сотрудничества и развития, положений Правительства Литовской Республики о государственных предприятиях и другой практики положительного управления.