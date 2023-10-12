Игналинская атомная электростанция получила наивысшую оценку А+ по индексу положительного управления

В своей стратегии деятельности ИАЭС ставит перед собой задачу последовательного совершенствования системы управления. Цель состоит в том, чтобы в 2021 году и последующих годах иметь оценку не меньше А, а с 2024 года достичь и поддерживать наивысший балл – А+.

"Прежде всего, я хотел бы поздравить всех сотрудников предприятия, которые своей последовательной работой внесли вклад в совершенствование управления. Я также должен поблагодарить за профессиональную работу правление и собственника - Министерство энергетики ЛР – за своевременно принятые правильные решения. А теперь нам остается дождаться подробного отчета об эффективном управлении и посмотреть, где мы можем сделать больше для сохранения рейтинга А+. Следующий год будет полон вызовов, таких как преобразование из государственного предприятия в открытое акционерное общество, избрание новых членов правления, внедрение требований по гармоничному развитию и раскрытию нефинансовой информации. Мы находимся на правильном пути и должны доказать своими действиями, что мы достойны быть в клубе лучших управляемых государством предприятий", - сказал по окончании мероприятия генеральный директор ИАЭС Линас Баужис.