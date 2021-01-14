В свете подготовки к расширению, в конце прошлого года компания приняла решение увеличить уставный капитал на 17 млн евро.

"В данный момент в компании работает 340 человек, а до конца 2021 года мы планируем команду из 441 работника. Самое значительное расширение планируется в отделе производства и качества: мастера смены, операторы, техники по обеспечению качества, техники по надзору за оборудованием“, – сказал BNS глава Hollister Lietuva Шейн Кейзер.

По его словам, также будет объявлен поиск инженеров, а также работников, не имеющих опыта.

В прошлом году компания открыла новую производственную линию, где производит продукции для урологии, в этом году Hollister планирует расширение, как на этом предприятии, так и на первом, производящем средства для ухода за стомой (искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа).

В первое предприятие, открытое в Каунасской СЭЗ в 2019 году Hollister инвестировала около 50 млн евро. Президент Hollister Incorporated Джордж Мелиекель тогда утверждал, что планируются инвестиции, значительно большего объема.

Каунасское предприятие является одним из крупнейших, из принадлежащих компании и действующих более чем в 90 странах.

По данным литовского Фонда социального страхования, в данный момент в Hollister Lietuva работают 340 человек.