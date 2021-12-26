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Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) одобрил учреждение регионального Координационного центра стран Балтии. Центр станет основным координатором стран Балтии по синхронизации электросетей с континентальной Европой.
Elektra
Elektra
© Shutterstock

Предложение об учреждении такого центра поступило от операторов передающих систем стран Балтии.

Некоторое время страны не могли договориться о месте, где будет центр, только в начале ноября было решено, что он будет находиться в Таллине.

Центр начнет свою работу до 1 июля 2022 года. Он сменит координаторов по региональной безопасности и будет отвечать за подсчеты региональной проводимости, определение объема резервных мощностей, анализ безопасности и выполнение других задач.

У трех стран Балтии будет одинаковое количество акций, экспертов или представителей, руководители будут назначаться по принципу ротации.

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