Предложение об учреждении такого центра поступило от операторов передающих систем стран Балтии.
Некоторое время страны не могли договориться о месте, где будет центр, только в начале ноября было решено, что он будет находиться в Таллине.
Центр начнет свою работу до 1 июля 2022 года. Он сменит координаторов по региональной безопасности и будет отвечать за подсчеты региональной проводимости, определение объема резервных мощностей, анализ безопасности и выполнение других задач.
У трех стран Балтии будет одинаковое количество акций, экспертов или представителей, руководители будут назначаться по принципу ротации.
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