Предложение об учреждении такого центра поступило от операторов передающих систем стран Балтии.

Некоторое время страны не могли договориться о месте, где будет центр, только в начале ноября было решено, что он будет находиться в Таллине.

Центр начнет свою работу до 1 июля 2022 года. Он сменит координаторов по региональной безопасности и будет отвечать за подсчеты региональной проводимости, определение объема резервных мощностей, анализ безопасности и выполнение других задач.

У трех стран Балтии будет одинаковое количество акций, экспертов или представителей, руководители будут назначаться по принципу ротации.