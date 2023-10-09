Госагентство данных: в Литве в сентябре цены на товары и услуги выросли на 0,5%

В основном это связано с ростом цен на топливо, одежду и обувь, овощи, теплоэнергию; а также это связано со снижением цен на твердое топливо, услуги воздушного пассажирского транспорта, масла и жиров.

Цены на потребительские товары за месяц выросли на 0,8%, цены на услуги снизились на 0,2%.

Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, выросли на 1,0%, рыночные цены – на 0,4%.

В сентябре 2023 г., по сравнению с августом, цены на одежду и обувь новых коллекций осеннего сезона выросли на 7,5%. Обувь подорожала на 9%, а одежда – на 7,5%.

Сильнее всего подешевело твердое топливо (на 14%), но в то же время подорожало жидкое топливо (на 5,8%).

Цены на транспортные товары и услуги выросли на 0,5% за счет роста цен на дизельное топливо (на 5,6%), бензин (на 3,2%), сжиженный газ (на 1,1%).