Госагентство данных: в Литве в сентябре цены на товары и услуги выросли на 0,5%

В основном это связано с ростом цен на топливо, одежду и обувь, овощи, теплоэнергию; а также это связано со снижением цен на твердое топливо, услуги воздушного пассажирского транспорта, масла и жиров.
Цены на потребительские товары за месяц выросли на 0,8%, цены на услуги снизились на 0,2%.
Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, выросли на 1,0%, рыночные цены – на 0,4%.
В сентябре 2023 г., по сравнению с августом, цены на одежду и обувь новых коллекций осеннего сезона выросли на 7,5%. Обувь подорожала на 9%, а одежда – на 7,5%.
Сильнее всего подешевело твердое топливо (на 14%), но в то же время подорожало жидкое топливо (на 5,8%).
Цены на транспортные товары и услуги выросли на 0,5% за счет роста цен на дизельное топливо (на 5,6%), бензин (на 3,2%), сжиженный газ (на 1,1%).
Отмечен рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки – на 0,3%. Больше всего подорожали чипсы, оливковое масло, сухофрукты, мясные консервы, минеральная и питьевая вода. При этом масло, кофе, свежие и охлажденные морепродукты, пищевые субпродукты подешевели. Изменились также цены на некоторые виды свежих овощей и фруктов: в основном выросли цены на огурцы, салат, персики, бананы и лимоны, а снизились - на морковь, свеклу, лук, виноград и груши.
Сентябрьская годовая инфляция (сентябрь 2023 г. по сравнению с сентябрем 2022 г.) в этом году составила 3,7%.