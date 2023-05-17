Евростат сообщает, что год назад этот показатель составлял 7,4 проц. Годовая инфляция во всем Евросоюзе в апреле составила 8,1 проц., в марте – 8,3 проц. Год назад этот показатель составлял 8,1 проц.
Самые низкие показатели годовой инфляции зафиксированы в Люксембурге (2,7 проц.), Бельгии (3,3 проц.) и Испании (3,8 проц.). Самые высокие – в Венгрии (24,5 проц.), Латвии (15 проц.) и Чехии (14,3 проц.).
По сравнению с мартом годовая инфляция снизилась в 22-ух государствах-членах, увеличилась – в 5-и.
Самое высокое влияние на годовую инфляцию в еврозоне в апреле оказали продукты питания, алкоголь и табак (+2,75 проц.), услуги (+2,21 проц.), товары неэнергетической промышленности (+1,62 проц.) и энергетика (+0,38 проц.).
В Литве в апреле годовая инфляция составила 13,3 проц.
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