Годовая инфляция в еврозоне снизилась до 2,8%

Годовая инфляция во всем Евросоюзе в январе составляла 3,1 проц., а в декабре – 3,4 проц., год назад этот показатель составлял 10 проц.

Самые низкие годовые показатели зарегистрированы в Дании, Италии (по 0,9 проц.), Латвии, Литве и Финляндии (везде по 1,1 проц.). Самые высокие показатели были зафиксированы в Румынии (7,3 проц.), Эстонии (5 проц.) и Хорватии (4,8 проц.).

По сравнению с декабрем годовая инфляция снизилась в 15 государствах-членах, осталась стабильной в одной и повысилась в 11.

Наибольшее влияние на годовую инфляцию еврозоны в январе оказали услуги (1,73 проц. пункта), продукты питания, алкоголь и табачные изделия (1,13 п. п.), неэнергетические промышленные товары (0,53 п. п.) и энергетика (-0,62 п. п.).