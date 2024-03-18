Годовая инфляция в еврозоне снизилась до 2,6%

Годовая инфляция во всем Евросоюзе в феврале составляла 2,8%, а в январе – 3,1%, год назад этот показатель составлял 9,9%.

Самые низкие годовые показатели зарегистрированы в Латвии, Дании (по 0,6%), Италии (0,8%).

Самые высокие показатели были зафиксированы в Румынии (7,1%), Хорватии (4,8%) и Эстонии (4,4%).

По сравнению с январем годовая инфляция снизилась в 20 государствах-членах, осталась стабильной – в 5-и, и повысилась в 2-х.

Наибольшее влияние на годовую инфляцию еврозоны в феврале оказали услуги (1,73 проц. пункта), продукты питания, алкоголь и табачные изделия (0,79 п. п.), неэнергетические промышленные товары (0,42 п. п.) и энергетика (-0,36 п. п.).