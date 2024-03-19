Go Vilnius: столицу за год посетили 1,2 млн туристов

Сообщается, что доля иностранных граждан, приехавших в Вильнюс в прошлом году, выросла на 20 проц. и составила в общей сложности 69 проц., остальные гости – лица, проживающие в Литве. По сравнению с 2022 г., общий рост числа всех туристов составил 12 проц. или почти 1,2 млн гостей.

По словам руководителя Go Vilnius Довиле Александравичене, несмотря на то что возросшее количество туристов все еще догоняет допандемийные потоки, тем не менее, прошлогодние результаты обнадеживают.

"Замечаем, что, по сравнению с 2022 г., в прошлом году выросло как общее количество прибывших в город гостей, так и доля иностранцев. Несмотря на то, что мы пока еще не вернулись к допандемийному турпотоку, прошлогодние показатели оптимистичны, поэтому в этом году мы прогнозируем еще больше туристов и еще большую сгенерированную ими пользу для всей экономики города", – отмечает руководитель Go Vilnius.