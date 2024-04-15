Глава торговой сети Norfa: литовский бизнес должен уйти из России, но предприятия не могут наплевать на обязательства

"Нельзя забывать, что есть кредиты и все гарантии. Даже плюнув и уйдя, может быть, все равно какие-то кредиты выданы предприятию и это окажет влияние", – сказал Д. Дундулис в понедельник в эфире радиостанции Žinių radijas.

"Да, в принципе надо уйти с этих рынков. И мы здесь говорим не о том, чтобы уйти, не потеряв деньги, а о том, чтобы уйти, не сделав себе конец. Можно уйти так, что потеряешь все", – добавил он.

Глава Norfa напомнил, что в середине марта Верховный суд Литвы признал решение Московского суда, согласно которому литовская компания должна заплатить российской компании. По его мнению, это свидетельствует о том, что быстрый отказ от российского рынка наказуем ведомствами.

"Если компания плюнет и уходит, то в России пройдет суд, а здесь будут выполнены требования", – заверил он.