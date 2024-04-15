Глава торговой сети Norfa: литовский бизнес должен уйти из России, но предприятия не могут наплевать на обязательства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В разгар публичных споров о бизнесе, который еще не ушел с российского рынка, глава торговой сети Norfa Дайнюс Дундулис утверждает, что он оценивает ситуацию иначе, чем политики. По его словам, общество слишком часто забывает, что уход с рынка – это длительный процесс, который не может быть осуществлен с нарушением обязательств.

"Нельзя забывать, что есть кредиты и все гарантии. Даже плюнув и уйдя, может быть, все равно какие-то кредиты выданы предприятию и это окажет влияние", – сказал Д. Дундулис в понедельник в эфире радиостанции Žinių radijas.

"Да, в принципе надо уйти с этих рынков. И мы здесь говорим не о том, чтобы уйти, не потеряв деньги, а о том, чтобы уйти, не сделав себе конец. Можно уйти так, что потеряешь все", – добавил он.

Глава Norfa напомнил, что в середине марта Верховный суд Литвы признал решение Московского суда, согласно которому литовская компания должна заплатить российской компании. По его мнению, это свидетельствует о том, что быстрый отказ от российского рынка наказуем ведомствами.

"Если компания плюнет и уходит, то в России пройдет суд, а здесь будут выполнены требования", – заверил он.

"Нужно привести в порядок законодательство, чтобы нас не обидели", – предложил глава Norfa.
Вопрос о бизнесе, работающем в России до сих пор, вновь обратил пристальное внимание общественности после того, как прокуратура начала досудебное расследование возможного нарушения международных санкций компанией группы Vičiūnai.

Это расследование организовано и контролируется прокурорами Отдела уголовного преследования Клайпедской окружной прокуратуры. Расследование ведут сотрудники Клайпедского отделения Таможенной криминальной службы.

На прошлой неделе портал lrt.lt опубликовал расследование, в ходе которого выяснилось, что принадлежащее группе Vičiūnai предприятие Plungės kooperatinė prekyba как минимум 11 раз перевозило в Советск санкционные товары.

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