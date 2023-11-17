Глава сети Norfa о новом игроке на рынке: пусть попробуют

"Пусть попробуют. Пусть попробуют этот хлеб и увидят, легок он или нет. Я говорю это, исходя из личного опыта. Все видят только премии, но не хотят видеть проблемы, с которыми сталкиваются. Их у нас немало и, честно говоря, этот хлеб не так легок, как кажется", – сказал он о магазине новой сети в интервью Delfi.
Он сказал о планах конкурентов на расширение, что слова и дела - это разные вещи.
"Во-первых, им нужно, чтобы этот один магазин хорошо работал, прибыльно. Мой совет был бы таков, чтобы объект работал прибыльно и не были подняты цены. Ни в коем случае. Надо идти к этому через эффективность, смышленость, чтобы была прибыль без повышения цен", – советовал Дундулис.
Что касается конкуренции между сетями в Литве в целом, он сказал, что лучше всего ее показывает ситуация в соседних странах.
"В Финляндии есть 2-3 крупные сети, в Латвии – 2 серьезных и третья формирующаяся, четвертая в хвосте, в Эстонии – 3 сети. У нас 5 сетей, поэтому, думаю, конкуренция в Литве самая большая. Второй аспект – многие латвийцы едут за покупками в Литву. За счет этого мы получаем большой процент оборота, они приезжают в магазины рядом с границей.
Конечно, с Польшей ситуация иная, это нельзя отрицать. У нас на ногах кандалы", – сказал он, напомнив о разнице между налоговыми системами в Литве и Польше.
"Они разные, поэтому в таких условиях для конкуренции с Польшей нет шансов. После продажи товаров нам приходится платить гораздо больше налогов, чем польским торговцам", – заметил Дундулис.