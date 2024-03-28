Глава МВД Литвы: автосвалка не должна располагаться вблизи жилых домов

"Это больше экологические вопросы, но если вы спросите мое мнение о наличии таких объектов в городах, центрах городов, то, конечно, я считаю, что это очень большой источник опасности. Решения должны приниматься такие, что их не должно быть вблизи жилых домов, и лица, принимающие решения, должны это сделать", – сказала А. Билотайте в четверг во время правительственного часа в Сейме.
Она отметила, что Департамент пожарной охраны и спасения (ДПОС) проводит плановые и внеплановые проверки на опасных объектах, а проверка на упомянутой автосвалке проводилась в 2022 г.
Между тем, министр окружающей среды Симонас Гентвилас отметил, что Департамент охраны окружающей среды не квалифицировал данный объект как опасный.
"Ни по природоохранным, ни по противопожарным параметрам это предприятие не представляло опасности. Оно не имело взрывчатых веществ, опасных отходов, не относится к предприятию, у которого должны быть санитарно-защитные зоны, работает в промышленной зоне. Ни ДПОС, ни Департамент охраны окружающей среды не классифицировали его как опасное", – сказал С. Гентвилас.
В четверг утром в своем аккаунте в фейсбуке он заявил, что очевидно, что разборка автомобилей и работа с металлоломом не должны проводиться в центрах городов.