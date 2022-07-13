"Если бы Россия отключила нас (от системы БРЭЛЛ - BNS) уже сегодня, мы были бы к этому готовы", - заявил в среду журналистам Масюлис.

По его словам, в таком случае Литве не нужно было бы ограничивать потребление электроэнергии, и цены на нее, вероятно, остались бы прежними.

"Согласно нашему анализу, потребление электроэнергии не должно ограничиваться. Никаких серьезных последствий в этой области не будет. Мы, три страны Балтии, вместе эффективно обеспечим работу нашей системы, а с Европой договорено, что они нас синхронизируют в течение двадцати четырех часов", - сказал глава Litgrid.

"Цены сейчас высокие - импортируете вы электроэнергию или производите ее на месте, они будут одинаковыми", - добавил Масюлис.

Он заверил, что в последнее время в Litgrid не поступало информации из России и Беларуси о возможных сбоях или отключениях сети.

В конце июня было отменено испытание изолированной работы калининградской системы — тогда Москва пригрозила, что в ответ на ограничения Литвой транзита некоторых товаров в Калининград может отключить нашу страну от БРЭЛЛ.

Страны Балтии намерены к концу 2025 года синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ. Однако Литва призывает ускорить этот процесс.

Прокладка перемычки Harmony Link может задержаться на 2-3 года

По причине войны в Украине потребность в возобновляемых источниках энергии в Европе значительно возросла, а реализация самого дорогого проекта синхронизации балтийской энергосистемы с западноевропейской - кабеля Harmony Link в Балтийское море — может затянуться на несколько лет, считает глава литовской компании Litgrid. По словам Рокаса Масюлиса, он может быть проложен в 2027-2028 годах.

"Кабели нужны абсолютно по всей Европе, нужны они и нам. Поэтому подрядчики уже указывают, что не смогут завершить эти проекты в 2025 году. Речь идет о 2027-2028 годах. Но ситуация благоприятна тем, что Harmony Link не нужен для синхронизации — это коммерческий кабель", — заявил в среду журналистам Масюлис.

"По тому, что указывают участники конкурса, мы видим, что у них нет мощностей на 2025 год", — сказал он.

По словам Масюлиса, такая ситуация определяется нынешним ростом прокладки электрических кабелей в мире.

"Кабельное строительство в мире сейчас также достигло своего апогея. Если обсуждать с производителями кабеля, прокладчиками, то у них проекты на много лет вперед, потому что война России с Украиной потрясла не только нас, но и весь мир, и развитие возобновляемых источников энергии (энергоресурсов — BNS) во всем мире ускорилось", - сказал Масюлис.

По словам главы Litgrid, более поздняя реализация проекта Harmony Link не повлияет на процесс синхронизации.

По данным BNS, на прокладку морского кабеля претендуют две компании: один из мировых лидеров по производству и строительству морских и наземных кабелей, датская группа NKT Cables Group (она переняла кабельный бизнес шведской ABB, которая проложила морскую перемычку между Литвой и Швецией NordBalt) и один из крупнейших мировых производителей кабелей - итальянская Prysmian Group.

Между тем, консорциум одной из крупнейших польских строительных групп Budimex и японских компаний Hitachi Energy в Польше и Швеции претендует на строительство преобразовательных подстанций в Литве и Польше. Ранее это подтвердили BNS, польская PSE и Budimex.

Перемычка Harmony Link мощностью в 700 мегаватт (МВт), протяженностью 330 км и стоимостью 680 млн евро — самый крупный и дорогой проект синхронизации. Это будет вторая перемычка, соединяющая Литву и Польшу – в 2016 году была проложена первая ​​наземная соединительная линия LitPol Link.