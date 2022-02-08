Ругинене надеется, что в будущем работники в Литве будут более активно защищать свои права.

Ситуацию, в которой работодатель отказывается подписывать коллективный договор, что является основным требованием профсоюза предприятия, и обещает повысить зарплату без договора, Ругинене называет "блефом". По ее словам, такая забастовка является первой в сфере литовской промышленности, она доказывает, что работники действительно устали договариваться.

"Возможно, это первое подобное событие в промышленной отрасли в истории независимой Литвы. Представьте, насколько сотрудников нужно было вымотать, чтобы они на такое решились. Мы, литовцы, и так очень терпеливы, а не как какие-то южане, которые при малейшей искре выходят на улицы. Я надеюсь, что в Литве будет больше людей, которые подключатся к защите своих прав", — сказала глава КПСЛ.

Она не решилась прогнозировать, может ли забастовка в Achema привести и к другим протестам в стране.

"Трудно сказать, послужит ли это примером. Сотрудникам (Achema – BNS) тяжело, их запугивают, подкупают, этот стиль в компании ужасен, там военное положение, и такую ​​среду создает работодатель", – сказала Ругинене.

По словам председателя КПСЛ, в Литве все еще есть ряд крупных предприятий, стремления сотрудников которых игнорируются, хотя и недостатка в образцовых трудовых отношениях и договорах нет, а ранее Achema являлась одним из таких позитивных примеров.

Бируте Дашкевичене, председатель профсоюза работников Achema, заявила во вторник утром, что почти половина всех работников предприятия объявляет забастовку. Ее обещают продолжать до тех пор, пока работодатель не согласится с основным требованием – подписать коллективный договор.

Глава Achema: я не подпишу коллективный договор, зарплаты растут ежегодно

На фоне начавшейся во вторник бессрочной забастовки работников литовского предприятия по производству азотных удобрений в Йонаве Achema, глава предприятия заявляет, что не намерен выполнять требование профсоюза о подписании коллективного договора.

"Коллективный договор, как такая бумага, безусловно, не дает гарантий ни одной из сторон", — заявил во вторник радиостанции LRT перед началом забастовки генеральный директор Achema Рамунас Миляускас.

Он повторил, что руководство компании не планирует подписывать коллективный договор, особенно сейчас, когда положение компании очень неопределенное.

"Компания не может брать на себя обязательство по соответствующему процентному увеличению вознаграждения на пять лет вперед. Мы видим, как меняется мир: у нас закрыты граници с Беларусью, прекращен транзит. По этой причине ни одна компания не может брать обязательства на будущее, что на определенный процент будет повышаться зарплата на регулярной основе", — сказал глава Achema.

Миляускас подчеркнул, что компания практически ежегодно повышает заработную плату своих сотрудников.

"В прошлом году она была поднята на 6%, в этом году она поднята на 3,5%, и когда весь рынок стабилизируется, и мы сможем работать в максимальном режиме, есть решение поднять еще на 6,5%. Кроме того, в фонд оплаты труда выделены дополнительно пять миллионов евро", — сказал Миляускас.

Он признал, что система оплаты труда на фабрике меняется уже в третий раз в этом году, она совершенствуется, но делается это в интересах работников.