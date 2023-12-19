Глава компании отреагировал на предложение поменять название аэропорта: это будет дополнительным бременем

"Я думаю, что у Вильнюсского аэропорта очень хорошее и привычное для всех название. В обществе возникает дискуссия о том или ином названии, но, по моему мнению, переименование не повышает поток пассажиров, это, скорее, вопрос договоренности в обществе", – сказал Барткус.

"Мне, как руководителю аэропорта, кажется, что основные цели должны быть связаны с подходящей инфраструктурой, расширением рейсов и тому подобным. Я думаю, что смена названия - не та работа, которой я хотел бы заниматься. (…) Смена названия стала бы для нас дополнительным бременем и в определенном смысле смещением фокуса с приоритетных работ", – продолжил он.

Напомним, что Литва начинает готовиться к 150-летию со дня рождения художника и композитора Микалоюса-Константинаса Чурлёниса. Программу мероприятий на 2025 год планируют подготовить весной следующего года. В числе предложенных идей – изменение названия Вильнюсского аэропорта.