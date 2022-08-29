Глава Ignitis grupė: тяжелой будет не только грядущая зима

"То, что сейчас происходит с газом, не закончится этой осенью или этой зимой. С полным прекращением поставок из России не надо никаких санкций, россияне перекрывают газ для Запада. На Западе сейчас основные крупные хранилища заполнены довольно неплохо – на 70–75 проц. Экономя, Запад выживет, но после нынешней зимы все эти ресурсы уже будут использованы", – сказал в понедельник Д. Майкштенас Ziniu radijas.
По словам руководителя Ignitis grupe, хранилища для газа были заполнены уже в начале года, когда Россия еще не прекратила поставки и большая часть хранилищ в Германии и в других странах Европы еще заполнялись российским газом. Это, по его словам, еще одно доказательство того, что у нас будет особенно сложный период.
"После грядущей зимы, в предстоящее лето до следующего сезона, вполне вероятно разве что произойдут какие-то огромные перевороты, победы, и россиянам можно будет включить газ, во что я не верю, западные хранилища придется заполнять уже без российской трубы на 100 проц", – сказал Д. Майкштенас.
"Придется принимать газ из Норвегии и через все терминалы, одни уже построены, другие не построены, значит реальность - 200–300 евро за Мвт/ч или больше, и эта цена может сохраняться довольно долго, до следующего сезона или еще позже. Так что у нас будет особенно трудный период не только это зимой, но и весь следующий год", – добавил он.
В такой ситуации будет не спринт, а марафон, и все бизнесы, жители и правительство должны думать, как экономить, оптимизировать, амортизировать цены для наиболее уязвимых лиц, так как период будет очень трудным.
"Возможно, у нас не было понимания, что война пришла и к нам, она будет трудной. Цены еще заморожены и люди этого не видят. Бизнес видит, Achema останавливается, останавливаются другие бизнесы, так как они уже видят настоящие цены, которые никто до сих пор не амортизировал. Период будет действительно трудным и нужно сплочение, мудрость, быстрое действие и экономия, где возможно, особенно газа", – пояснил руководитель Ignitis grupe.
В середине августа цены на газ в Европе достигли нового рекорда после того, как российский "Газпром" объявил, что в конце месяца газопровод Nord Stream будет закрыт для проведения работ технического надзора, напоминает ЭЛЬТА.
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