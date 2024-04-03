Глава Hanner: новый стадион окупится через 10 лет

 
ru.DELFI.lt
Arvydas Avulis
Arvydas Avulis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В Вильнюсе началось строительство футбольного стадиона, отвечающего международным стандартам, работы планируется завершить в конце этого лета. По подсчетам основного инвестора, компании Hanner, инвестиции в этот комплекс окупятся через 10 лет, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Работы на новом стадионе пока проходят с точностью швейцарских часов, надеемся, что первый матч здесь состоится в начале осени. Участие в развитии спортивной инфраструктуры позволяет нам выполнять нашу миссию, участвовать в воспитании молодых талантов, и диверсифицировать портфель наших интересов", – сказал председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

Общие инвестиции Hanner и инициатора стадиона Дарвидаса Шярнаса в стадион в Лаздинай составляет 2,5 млн. евро.

"Футбольная инфраструктура в Вильнюсе очень низкого уровня, если сравнивать с другими столицами Европы. Без соответствующего отношения бизнеса к ситуации в футболе было бы сложно добиваться амбициозных целей, взращивать таланты", – сказал глава Vilnius Football Academy Шярнас.

По его словам, только с помощью бизнеса можно делать большие шаги вперед, решать не только вызовы инфраструктуры, но и вопросы повышения квалификации тренеров, привлекать больше детей.

На площадке нового стадиона с марта ведутся активные работы: снесены старые здания, оборудована дренажная система, укрепляют грунт, устанавливают модульные помещения.

На стадионе будет искусственное покрытие, трибуны на 300 зрителей будут крытыми. В соседнем здании оборудованы раздевалки, душевые, спортзал, административные помещения, будет удобная парковка.

Стадион получит имя Hanner-VFA и станет официальным стадионом Vilnius Football Academy.

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