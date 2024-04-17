Глава Hanner: мое предложение, чтобы в конце 2026 г. сыграть в футбол на Национальном стадионе, по-прежнему в силе

"Мы готовы реализовать этот проект. Ждем от Службы госзакупок и Еврокомиссии (заключения) и готовы приступить к работе на следующий день после них. Хочу заверить (...), что если мы возьмемся за эту работу, то мы ее действительно сделаем. Только надо определиться скорее, потому что время идет", – сказал А. Авулис в среду на заседании Комитета Сейма по аудиту.

"Хотелось бы решения, положительного или отрицательного, нам все решения очень хороши. Если положительное, то мы стартуем сразу и мое предложение по-прежнему в силе, что в конце 2026 г. сможем сыграть в футбол", – отметил он.

А. Авулис пояснил, что для реализации проекта ему придется занять у банка 100 млн евро и внести 30 млн евро собственного капитала. По словам главы Hanner, и он лично, и банк готовы "стартовать в любой момент".