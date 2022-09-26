Глава Центробанка: прогноз экономики Литвы ухудшится

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Председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус сказал, что новые прогнозы экономики Литвы будут хуже, чем июньские.
Gediminas Šimkus
Gediminas Šimkus
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Как всегда, формируется определенный консенсус, – можно посмотреть на международную практику, что мы ясно видим - прошлый год был достаточно сильным в плане роста – и для экономики Литвы, и для мировой экономики, этот год слабее, следующий будет еще более слабым. Интересно заметить, что эти прогнозы с каждым годом понемногу все ухудшаются и ухудшаются", – сказал в интервью LRT Шимкус.

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Обновленные прогнозы ЦБ Литвы представит 26 сентября. В июне этого года ЦБ прогнозировал, что рост ВВП в 2022 году составит 2,1%, а в следующем увеличится на 3,4%.

Тогда ЦБ указал, что наибольшее влияние на развитие экономики будет оказывать ход российской агрессии в Украине, управление пандемией в мире и сбои в поставках, их влияние на инфляцию.

Минфин в сентябре объявил, что рост ВВП в этом году составит 1,6%, а в 2023 г. – 1,4%, однако при неблагоприятных обстоятельствах в 2023 г. может быть на два пункта меньше.

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