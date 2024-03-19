Глава Центробанка Литвы: в этом году бюджет может недополучить 150 млн евро НДС

"Центробанк видит риск того, что план поступлений бюджета от НДС в 2024 году может быть не выполнен. И предупреждение, что этот план может оказаться оптимистичным и есть риск не собрать примерно 150 млн евро, около 0,2 проц. ВВП, мы также написали в нашем годовом заключении при рассмотрении проекта бюджета", – сказал Г. Шимкус на пресс-конференции во вторник.

"Это тот случай, когда мы были бы очень рады ошибаться. Но январские данные показывают, что вышеупомянутый риск может стать реальностью", – добавил он.

Председатель правления Центробанка пояснил, что в период высокой инфляции доходы государства от НДС существенно увеличиваются. Однако и в 2023 г., и в 2024 г., когда инфляция начала снижаться, сократился и объем упомянутых поступлений в бюджет.