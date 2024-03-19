Глава Центробанка Литвы: в этом году бюджет может недополучить 150 млн евро НДС

"Центробанк видит риск того, что план поступлений бюджета от НДС в 2024 году может быть не выполнен. И предупреждение, что этот план может оказаться оптимистичным и есть риск не собрать примерно 150 млн евро, около 0,2 проц. ВВП, мы также написали в нашем годовом заключении при рассмотрении проекта бюджета", – сказал Г. Шимкус на пресс-конференции во вторник.
"Это тот случай, когда мы были бы очень рады ошибаться. Но январские данные показывают, что вышеупомянутый риск может стать реальностью", – добавил он.
Председатель правления Центробанка пояснил, что в период высокой инфляции доходы государства от НДС существенно увеличиваются. Однако и в 2023 г., и в 2024 г., когда инфляция начала снижаться, сократился и объем упомянутых поступлений в бюджет.
"Есть очень четкая тенденция, что в период обострения инфляции доходы госсектора от НДС резко растут. В 2022 году доходы от НДС выросли более чем на пятую часть. А в 2023 году, когда накал инфляции утих, прирост НДС сошел на нет. Мы видим, что в 2024 г. эта часть снизилась и далеко не соответствует уровню предыдущих лет", – пояснил он.
Г. Шимкус отметил, что такое снижение собираемого НДС важно при рассмотрении вопроса о дополнительном финансировании обороны и его источниках.
Минфин сообщил в начале февраля, что в январе 2024 г. в государственный бюджет и муниципальные бюджеты поступило на 7,9 проц. меньше доходов, чем за тот же период 2023 г.
По данным министерства, в январе 2024 г. поступления от НДС составили 722,3 млн евро, что на 85,8 млн евро или на 10,6 проц. меньше, чем в январе 2023 г.