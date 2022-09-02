Глава ассоциации: поток туристов на взморье спасал гостиницы и рестораны

В наибольшей степени от повышения цен на энергоносители и роста цен на продукты питания пострадали предприятия размещения и общественного питания, сказала глава ассоциации, комментируя минувшее лето на литовском побережье.
"Наши затраты на энергию выросли с 240 до 340%. (...) Сейчас мы в ассоциации готовим так называемый "цеппелиновый индекс" и покажем, насколько реально выросла себестоимость самых популярных блюд и насколько повысились цены. Например, себестоимость суши выросла примерно на 46%, а цена выросла лишь примерно на 10 процентов. Рост цен уже ударил по туризму, только сейчас туристический поток смягчает удар", – сказала Шишкаускене.
По ее словам, цены в секторе не выросли.
"Цены в наших отелях самые низкие в Европе, даже по сравнению с Эстонией и Латвией. Этим они не росли. Как же их поднять, если иностранных туристов нет? Цены всегда выше с середины июля до середины августа. Цены на продукты выросли, но, конечно, не так сильно, насколько должны были бы", - сказала Шишкаускене.
Часть доходов отелей и ресторанов пойдет на уплату отложенных налогов, которые составляют около 64 млн. евро, говорит глава ассоциации.
"У гостиниц около 14 млн. отсроченных налогов, у ресторанов - около 50 млн. евро", - сказала Шишкаускене.
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