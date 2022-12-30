Гарантийные поставки будут подсчитываться иначе – какой будет цена

Цена изменится по нескольким причинам: выросла цена на бирже, снизилась надбавка за гарантийные поставки и изменилась сумма компенсации (28,5 центов за 1 кВт, но цена не должна быть меньше 28 центов).

В январе гарантийные поставки по "Стандартному" плану одной временной зоны будут стоить 28 центов с компенсацией, без – 44,3 цента за кВт/ч (в декабре соответственно 34,6 и 43,6 центов). В январе счет за 150 кВт/ч составит 42 евро.

Конкретные тарифы представит гарантийный поставщик, компания Energijos skirstymo operatorius (ESO).

"Около 50 000 клиентов I и II этапа все еще не выбрали частного поставщика", – сказал представитель ESO Паулюс Калмантас.

По его словам, 15 000 из них - бывшие клиенты компании Perlas Energija. Им с января не будут выплачивать дополнительную компенсацию, только государственную компенсацию в размере 28,5 цента за 1 кВт/ч.