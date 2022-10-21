aA
Технологическая компания Divaks создала инновационную технологию по переработке насекомых и инвестирует в первую в Литве ферму по выращиванию и переработке желтых мучных червей, сообщает vz.lt.
Eurai
Eurai
© Shutterstock

Планируется, что ферма и предприятие начнут работать с середины 2024 года.

На ней будут работать 100 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Вильнюсский муниципалитет: компенсации на отопление и пособия вильнюсцы могут заказать по телефону

Поскольку в столице Литвы вырос поток желающих...

Не исключен уход Шимоните с занимаемого поста: названы причины

Возможно, премьер-министр Ингрида Шимоните упомянула...

Новые рейтинги: рекордное падение правительства и удар по оппозиционной силе

Последние результаты рейтинга демонстрируют самую...

Илон Маск раскрыл не все карты: что значит его необъяснимое поведение в отношении Украины

Сначала одно за другим следуют странные предложения о...

Экономист: два из трех двигателей литовской экономики работают с перебоями

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...