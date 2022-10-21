aA
Технологическая компания Divaks создала инновационную технологию по переработке насекомых и инвестирует в первую в Литве ферму по выращиванию и переработке желтых мучных червей, сообщает vz.lt.
Планируется, что ферма и предприятие начнут работать с середины 2024 года.
На ней будут работать 100 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюсский муниципалитет: компенсации на отопление и пособия вильнюсцы могут заказать по телефону
Поскольку в столице Литвы вырос поток желающих...
Не исключен уход Шимоните с занимаемого поста: названы причины
Возможно, премьер-министр Ингрида Шимоните упомянула...
Новые рейтинги: рекордное падение правительства и удар по оппозиционной силе
Последние результаты рейтинга демонстрируют самую...
Илон Маск раскрыл не все карты: что значит его необъяснимое поведение в отношении Украины
Сначала одно за другим следуют странные предложения о...
Экономист: два из трех двигателей литовской экономики работают с перебоями
Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...