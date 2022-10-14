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В январе-сентябре этого года в Балтийских странах наиболее значительный рост экспорта отмечался в Литве, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Евростата.
Евростат: среди стран Балтии в этом году экспорт наиболее значительно рос в Литве
© Organizatorių nuotr.

Литовский экспорт вырос на 31% до 28,1 млрд евро, латвийский – на 30% до 14 млрд евро, эстонский – на 23% до 14,1 млрд евро.

Литовский импорт вырос на 43% до 33,3 млрд евро, латвийский – на 35% до 17,8 млрд евро, эстонский – на 29% до 16,4 млрд евро.

Литовский внешнеторговый дефицит составил 5,2 млрд евро, латвийский – 3,8 млрд евро, эстонский – 2,3 млрд евро.

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