Евростат: среди стран Балтии в этом году экспорт наиболее значительно рос в Литве

Литовский экспорт вырос на 31% до 28,1 млрд евро, латвийский – на 30% до 14 млрд евро, эстонский – на 23% до 14,1 млрд евро.

Литовский импорт вырос на 43% до 33,3 млрд евро, латвийский – на 35% до 17,8 млрд евро, эстонский – на 29% до 16,4 млрд евро.

Литовский внешнеторговый дефицит составил 5,2 млрд евро, латвийский – 3,8 млрд евро, эстонский – 2,3 млрд евро.