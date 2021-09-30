Евростат: показатель безработицы в Литве в августе была выше среднего в ЕС

За год уровень безработицы в Литве снизился на 2,6 пункта, а за месяц – на 0,3 пункта, в августе он составлял 7,2%. В среднем уровень безработицы в ЕС составил 6,8% – соответственно на 0,9 и на 0,1 пункта ниже, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

В Латвии безработица составляла 7,1% – на 1,5 пункта меньше, чем год назад, и на 0,4 пункта меньше, чем месяц назад. В Эстонии она составила 6,2% – соответственно на 1,5 и 0,1 пункта меньше.

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Безработица среди молодежи до 25 лет в Литве за год снизилась на 3,3 пункта и составила 19,5%, а по ЕС этот показатель составил 16,2% или на 2,7 пункта ниже.

В августе без работы в Литве были 106 тыс. человек, из них 18 тыс. – это молодежь до 25 лет.

По предварительным данным, в целом в ЕС без работы были 14,5 млн человек.