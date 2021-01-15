За год экспорт Литвы снизился на 5% до 25,9 млрд евро, Латвии – не менялся и составил 12,9 млрд евро, Эстонии – снизился на 3% до 13 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.
Импорт Литвы сократился на 10% до 26,4 млрд евро, Латвии – на 6% до 14,4 млрд евро, Эстонии – на 7% до 13,7 млрд евро.
Торговый дефицит Литвы составил 0,5 млрд евро, Латвии – 1,6 млрд евро, а Эстонии – 0,7 млрд евро.
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