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Согласованная годовая инфляция в Литве в сентябре была одной из самых высоких в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
JAV infliacija
JAV infliacija
© Scanpix

В Литве, Эстонии инфляция в сентябре составляла 6,4% и была самой высокой в ЕС. Между тем в Латвии она достигала 4,7%.

Во всем Евросоюза цены за год увеличились в среднем на 3,6%, а только в еврозоне - на 3,4%.

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