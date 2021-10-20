В Литве, Эстонии инфляция в сентябре составляла 6,4% и была самой высокой в ЕС. Между тем в Латвии она достигала 4,7%.

Во всем Евросоюза цены за год увеличились в среднем на 3,6%, а только в еврозоне - на 3,4%.