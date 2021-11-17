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Согласованная годовая инфляция в Литве в октябре была одной из самых высоких в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
JAV infliacija
JAV infliacija
© Scanpix

В Литве инфляция в октябре составляла 8,2% и была самой высокой в ЕС. Между тем в Латвии она достигала 6%, а в Эстонии – 6,8%.

Во всем Евросоюзе цены за год увеличились в среднем на 4,4%, а только в еврозоне - на 4,1%.

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