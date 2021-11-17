В Литве инфляция в октябре составляла 8,2% и была самой высокой в ЕС. Между тем в Латвии она достигала 6%, а в Эстонии – 6,8%.

Во всем Евросоюзе цены за год увеличились в среднем на 4,4%, а только в еврозоне - на 4,1%.